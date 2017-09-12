Шевченко відповів Суркісу: У мене немає переваг за клубними принципами
Головний тренер збірної України пояснив президенту "Динамо" принцип формування національної команди.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса, який вважає, що гравці його команди повинні отримувати гарантоване місце в основному складі збірної України або ж не літати на матчі в інтерв'ю zbirna.com.
"Я з великою повагою ставлюся до всіх футболістів національної команди. У мене немає переваг за клубним принципам, хлопці приїжджають грати за свою країну. Ми – одне ціле, єдина команда. У футболі завжди хтось виходить на поле, а хтось залишається на лавці запасних. Не можна всім гарантувати участь в поєдинках, і всі це прекрасно розуміють.
Читайте такожУкраїнську збірну влаштовують лише дві перемоги в двох останніх матчах - розклад групиЯ розраховую на кожного гравця, якого викликаю. У нас повне взаєморозуміння з хлопцями, за що я їм всім дуже вдячний. В середу буду в Харкові на матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів, а наступного дня — у Києві на грі "Динамо" в Лізі Європи. Із задоволенням зустрінуся з Ігорем Суркісом і поговорю з ним про це", - зазначив Шевченко.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент столичного клубу Ігор Суркіс висловив невдоволення тим, що гравці "Динамо" Гармаш і Сидорчук повернулися зі збірної психологічно надломленими через те, що не змогли допоомогти у програному матчі національної команди Ісландії (0:2).