Шевченко відповів Суркісу: У мене немає переваг за клубними принципами

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса, який вважає, що гравці його команди повинні отримувати гарантоване місце в основному складі збірної України або ж не літати на матчі в інтерв'ю zbirna.com.

"Я з великою повагою ставлюся до всіх футболістів національної команди. У мене немає переваг за клубним принципам, хлопці приїжджають грати за свою країну. Ми – одне ціле, єдина команда. У футболі завжди хтось виходить на поле, а хтось залишається на лавці запасних. Не можна всім гарантувати участь в поєдинках, і всі це прекрасно розуміють.

Читайте такожУкраїнську збірну влаштовують лише дві перемоги в двох останніх матчах - розклад групиЯ розраховую на кожного гравця, якого викликаю. У нас повне взаєморозуміння з хлопцями, за що я їм всім дуже вдячний. В середу буду в Харкові на матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів, а наступного дня — у Києві на грі "Динамо" в Лізі Європи. Із задоволенням зустрінуся з Ігорем Суркісом і поговорю з ним про це", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент столичного клубу Ігор Суркіс висловив невдоволення тим, що гравці "Динамо" Гармаш і Сидорчук повернулися зі збірної психологічно надломленими через те, що не змогли допоомогти у програному матчі національної команди Ісландії (0:2).