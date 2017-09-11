Епідемія травм у "Боруссії" збільшила шанси Ярмоленка зіграти з перших хвилин у Лізі чемпіонів

Андрій Ярмоленко в середу може дебютувати в Лізі чемпіонів за новий клуб. "Боруссія" (Дортмунд) перед виїздом в Лондон на матч 1-го туру ЛЧ проти "Тоттенхема" відчуває серйозні кадрові проблеми.

Як повідомляє Футбол24, клуб Ярмоленка вже підтвердив, що шість гравців точно не зіграють на "Уемблі". Петер Бос не може розраховувати на таких гравців, як капітан Марсель Шмельцер, а також Марко Ройс, Рафаел Геррейро, Андре Шюррле, Ерік Дурм і Зебастіан Роді. Крім того, ризикує пропустити матч центральний захисник Марк Бартра.

Нагадаємо, перший матч за "Боруссію" Ярмоленко зіграв у минулу суботу, вийшовши на заміну наприкінці гри з "Фрайбургом" у рамках бундесліги.