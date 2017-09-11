Київському "Динамо" зараховані технічні поразки в трьох різних турнірах - ФФУ
18:49, 11 вересня 2017Футбол
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Крім основної команди клубу, покарані колективи U-21 та U-19.
КДК ФФУ покарав "Динамо" технічною поразкою 0:3 / UA-Football
Федерація футболу України на своєму офіційному сайті роз'яснила інформацію, що з'явилася трохи раніше щодо покарання для київського "Динамо" за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ.
Як повідомили у федерації, КДК ФФУ зарахував технічні поразки з рахунком 0:3 першій команді "Динамо", а також динамівським командам U-21 та U-19, які також не приїхали на виїзні матчі в приморське місто.
У "Динамо" є 10 днів на подачу апеляції.
Нагадаємо, раніше керівництво київського клубу неодноразово заявляло про те, що якщо рішення українських футбольних органів його не влаштує, то "Динамо" буде оскаржувати його в міжнародних судах, зокрема, в Спортивному суді Лозанни.
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