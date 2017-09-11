Президент УЄФА Чеферін готовий виключити "ПСЖ" з єврокубків

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що готовий до того, щоб відлучити "ПСЖ" від участі в єврокубках у разі, якщо французький клуб буде викритий у порушеннях фінансового фейр-плей. Про це повідомляє SportArena.

У літнє трансферне вікно-2017 парижани провели два мегатрансфери — підписали за 222 мільйони євро екс-форварда "Барселони" Неймара, а також взяли в оренду з зобов'язанням викупу через сезон за 180 мільйонів євро його колегу по амплуа з "Монако" Кіліана Мбаппе.

І хоча обидві операції оформлені з максимальною обережністю в аспекті дотримання вимог фінансового фейр-плей, ряд європейських клубів, а також іспанська професійна ліга висловили невдоволення подібними витратами, закликавши покарати "ПСЖ" за порушення норм УЄФА.

Коментуючи ситуацію, президент УЄФА Александер Чеферін, зазначив, що для нього немає недоторканних і він готовий до того, щоб прийняти рішення про відсторонення "ПСЖ" від участі в єврокубках, якщо будуть доведені порушення.

«Якщо я хочу бути таким популярним, як Мішель Платіні, то я знаю, що повинен виключити "ПСЖ" з єврокубків», — цитує Чеферіна l'Equipe.

«Повірте, ми не будемо боятися покарати такий клуб. Ніхто не може бути вище закону».

Раніше УЄФА офіційно оголосив про відкриття щодо "ПСЖ" розслідування на предмет дотримання парижанами вимог фінансового фейр-плей. Це викликало здивування в самому клубі.

Зокрема, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаіфі заявив, що його не хвилює невдоволення трансферною діяльністю його клубу іншими суб'єктами футбольної діяльності, підкресливши, що парижани діють суто в рамках дозволеного.

Нагадаємо, Александер Чеферін вже виступав за введення в європейському футболі «стелі заробітної плати», а також за посилення вимог фінансового фейр-плей, однак поки його ініціативи в життя не були втілені.

Зазначимо, що фінансовий фейр-плей був введений в дію колишнім президентом УЄФА Мішелем Платіні і передбачає великий спектр покарань для клубів, які його порушують — від попередження до виключення з єврокубків або позбавлення завойованих трофеїв.