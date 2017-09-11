КДК ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку в матчі проти "Маріуполя"

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зарахував для київського "Динамо" технічну поразку в матчі проти "Маріуполя". Про це повідомляє #FootballHub. Провідомляється, що через 10 днів рішення вступить в силу, якщо не буде подана апеляція.

Нагадаємо, 27 серпня "Динамо" не приїхало у Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, мотивуючи це небезпекою для власних футболістів, тренерів та вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, КДК ФФУ мав прийняти рішення по цьому поєдинку 7 вересня, однак у зв'язку з великою кількістю документів, які надійшли від "Динамо" та Прем'єр-ліги переніс оголошення вироку на сьогодні.