КДК ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку в матчі проти "Маріуполя"
16:30, 11 вересня 2017Футбол
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Через 10 днів рішення вступить в силу, якщо не буде подана апеляція.
FootballHub
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ зарахував для київського "Динамо" технічну поразку в матчі проти "Маріуполя". Про це повідомляє #FootballHub. Провідомляється, що через 10 днів рішення вступить в силу, якщо не буде подана апеляція.
Нагадаємо, 27 серпня "Динамо" не приїхало у Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, мотивуючи це небезпекою для власних футболістів, тренерів та вболівальників.
Як повідомляв УНІАН, КДК ФФУ мав прийняти рішення по цьому поєдинку 7 вересня, однак у зв'язку з великою кількістю документів, які надійшли від "Динамо" та Прем'єр-ліги переніс оголошення вироку на сьогодні.
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