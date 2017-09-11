Став відомий арбітр матчу "Шахтар" - "Наполі" в 1-му турі Ліги чемпіонів

Відомо про суддівські призначення на матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Наполі", який відбудеться 13 вересня в Харкові.

Зустріч обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цвайєром. Його помічниками будуть Торстен Шиффнер і Марко Ахмюллер, четвертим арбітром буде Рафаель Фольтін. Про це повідомляє uefa.com.

Цвайєр в 23 матчах в нинішньому році показав 86 жовтих карток і 5 разів вилучав футболістів з поля.

36-річний Цвайєр вже одного разу працював на поєдинку "Шахтаря". В серпні 2015 року німець обслуговував матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Фенербахче", який відбувся у Львові і завершився впевненою перемогою донеччан з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що чемпіон України "Шахтар" є єдиним представником нашої країни в груповій стадії Ліги чемпіонів.

Ще два українських клуби - київське "Динамо" і луганська "Зоря" - зіграють на груповому етапі Ліги Європи.