Екс-гравець "Дніпра", фіналіст Ліги Європи-2015 завершив кар'єру

Екс-захисник «Дніпра» Євген Чеберячко завершив кар'єру гравця, повідомляє фан-сайт «Дніпра-1».

34-річний футболіст більше не тренується з «Дніпром-1», у складі якого він починав цей сезон. Незабаром гравець офіційно оголосить про своє рішення.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України продовжить кар'єру в клубі з ЛіхтенштейнуТакож є варіант, що екс-футболіст продовжить роботу в структурі «Дніпра-1» або «Дніпра».

Чеберячко провів близько 400 матчів за свою кар'єру, в яких забив 11 голів, при цьому виступав як за молодіжну, так і за національну збірні України.

У складі «Дніпра» Євген виступав з 2009-го по 2017 роки, ставши срібним призером Прем'єр-ліги, а також фіналістом Ліги Європи 2015 року.