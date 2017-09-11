Суркіс розкритикував тренерський штаб збірної України: "У збірній сидять розумники"

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розкритикував тренерський штаб збірної України за невихід Сергія Сидорчука та Дениса Гармаша у матчі з Ісландією.

«Не розумію, навіщо викликати наших футболістів у збірну України, якщо вони там не грають. Ті ж Сергій Сидорчук, Денис Гармаш — кращі виконавці в Україні. А Віктор Циганков і Володимир Шепелєв могли допомогти молодіжній збірній.

Якщо їх викликають для кількості, то наступного разу ми будемо на це реагувати жорстко. Зрозумійте, я вкладаю гроші в футбол, а в збірній сидять розумники (я не маю на увазі Андрія Шевченка), які радять, кого ставити, а кого — ні.

Ті ж Гармаш і Сидорчук летіли п'ять з половиною годин в Ісландію не для того, щоб їх не випустили, коли команда програвала. Невже вони гірші за тих, хто грав?

Читайте такожКДК ФФУ переніс ухвалення рішення по матчу Маріуполь — Динамо на 11 вересняДумаю, ігровий час їм можна було знайти. Кажуть, що проблематично у збірній грають виконавці, які в клубах не мають ігрової практики — а хіба Зінченко її має? Треба ж розумно підходити до цього питання.

Я б хотів переговорити з Шевченком з цього приводу. Якщо гравці не потрібні — не треба. Такі виконавці з досвідом, як Гармаш, Сидорчук повернулися психологічно надломленими, оскільки відчувають, що могли допомогти збірній.

Упевнений, вони віддали всі сили — тим більше, що грали через два дні на третій, і потрібна була ротація. Не хочу нікого критикувати, в тому числі футболістів, які грали, але ми всі відповідаємо за результат збірної, а не тільки тренерський штаб та ФФУ», – сказав Суркіс, якого цитує офіційний сайт ФК "Динамо".