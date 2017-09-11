"Наполі" оголосив райдер на матч з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Італійський футбольний клуб "Наполі" (Неаполь) оголосив свій перелік умов і вимог напередодні матчу проти донецького "Шахтаря" у стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА 2017/18, повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря".

Неаполітанці прилітають до Харкова напередодні гри, у вівторок, 12 вересня о 18.00. Вимоги клубного керівництва стандартні.

Італійській делегації необхідні по 1 великому автубосу для основної та юнацької команд, один додатковий автобус і один автомобіль, а також мінівен на 18 місць для менеджменту команди.

Основна команда "Наполі" буде жити в Superior Golf & Spa Resort, а юнацька - в Reikartz Hotel Kharkiv.

Читайте такожКвитки на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі" надійшли у вільний продаж - від 100 гривеньТрадиційна передматчева прес-конференція головного тренера і одного гравця комнади "Наполі" розпочнеться прес-центрі ОСК "Металіст" о 19.00 (у гірників, там же, о 18.00), а передматчеве тренування італійці проведуть на власній тренировчной базі в Неаполі ще перед відльотом, 12 вересня, о 10.00 за місцевим часом. За традицією, перші 15 хвилин будуть відкритими для преси.

Для тренування італійській команді потрібні 20 офіційний м'ячів, що використовуються під час матчів ЛЧ УЄФА, 150 пляшок мінеральної води (0,5 літра), 20 упаковок "Ред Булл", свіжовичавлений сік і фрукти.

Під час матчу, на передматчевій розминці у команди повинні бути 20 м'ячів, а в роздягальні команди - 200 кілограм льоду, 50 душових рушників, 150 пляшок мінеральної води, 10 упаковох "Ред Булл", чай, кава, цукор, свіжовичавлений сік і фрукти.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі" відбудеться у середу, 13 вересня, о 21.45 у Харкові на ОСК "Металіст". Матч юнацьких команд в той же день, о 14.00, на базі "Металіст" у селищі Високий під Харковом.

Делегація "Наполі" покине Харків в ніч після гри. Відліт у Неаполь намічений на 02.20.