Неймовірний промах гравця "Динамо": не влучив у ворота з двох метрів (відео)

Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес "відзначився" епічним промахом у вчорашньому поєдинку з "Олександрією" в рамках 8-го туру чемпіонату України.

Футболіст збірної Парагваю промазав з двох метрів у порожні ворота після прострілу партнера Віктора Циганкова.

Зазначимо, що рахунок на той момент був нічийний - 0:0. У другому таймі кияни все ж поліпшили реалізацію моментів і зуміли виграти з рахунком 3:0.