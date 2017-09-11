Неймовірний промах гравця "Динамо": не влучив у ворота з двох метрів (відео)
12:34, 11 вересня 2017Футбол
851
Півзахисник "Динамо" і збірної Парагваю Дерліс Гонсалес не забив гол у моменті, коли простіше було забити.
Дерліс Гонсалес
Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес "відзначився" епічним промахом у вчорашньому поєдинку з "Олександрією" в рамках 8-го туру чемпіонату України.
Футболіст збірної Парагваю промазав з двох метрів у порожні ворота після прострілу партнера Віктора Циганкова.
Зазначимо, що рахунок на той момент був нічийний - 0:0. У другому таймі кияни все ж поліпшили реалізацію моментів і зуміли виграти з рахунком 3:0.
Гонсалес з вигідної позиції не зміг відкрити рахунок
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter