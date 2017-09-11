Неймовірний промах гравця "Динамо": не влучив у ворота з двох метрів (відео)

12:34, 11 вересня 2017
Футбол
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Півзахисник "Динамо" і збірної Парагваю Дерліс Гонсалес не забив гол у моменті, коли простіше було забити.

 

Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес "відзначився" епічним промахом у вчорашньому поєдинку з "Олександрією" в рамках 8-го туру чемпіонату України.

Футболіст збірної Парагваю промазав з двох метрів у порожні ворота після прострілу партнера Віктора Циганкова.

Зазначимо, що рахунок на той момент був нічийний - 0:0. У другому таймі кияни все ж поліпшили реалізацію моментів і зуміли виграти з рахунком 3:0.

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Теги: #епічний промах у футболі