"Динамо" впевнено обіграло "Олександрію" в першому матчі без Ярмоленка (відео)
21:27, 10 вересня 2017Футбол
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Кияни забили три м'ячі у ворота команди Володимира Шарана.
"Динамо" - "Олександрія" - 3:0 / ФК "Динамо"
На столичному НСК "Олімпійський" відбувся останній матч 8-го туру УПЛ, в якому київське "Динамо" приймало "Олександрію". Віце-чемпіони України здобули крупну перемогу з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
"Динамо" вперше грало після того, як колектив залишив лідер Андрій Ярмоленко. Якщо в першому таймі у господарів були проблеми з подоланням оборони суперника, то відразу після перерви "біло-синім" вдалося перетворити в голи два розіграши кутових - забиті м'ячі на рахунку Євгена Хачеріді і Дьємерсі Мбокані. Третій гол красивим ударом у верхній кут провів Віктор Циганков.
"Динамо" набрало 19 очок і закріпилося на другому місці в турнірній таблиці.
Динамо - Олександрія - 1:0. Відео голу Хачеріді
Динамо - Олександрія - 2:0. Відео голу Мбокані
Динамо - Олександрія - 3:0. Відео голу Циганкова
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