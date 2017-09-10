"Динамо" впевнено обіграло "Олександрію" в першому матчі без Ярмоленка (відео)

На столичному НСК "Олімпійський" відбувся останній матч 8-го туру УПЛ, в якому київське "Динамо" приймало "Олександрію". Віце-чемпіони України здобули крупну перемогу з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Динамо" вперше грало після того, як колектив залишив лідер Андрій Ярмоленко. Якщо в першому таймі у господарів були проблеми з подоланням оборони суперника, то відразу після перерви "біло-синім" вдалося перетворити в голи два розіграши кутових - забиті м'ячі на рахунку Євгена Хачеріді і Дьємерсі Мбокані. Третій гол красивим ударом у верхній кут провів Віктор Циганков.

"Динамо" набрало 19 очок і закріпилося на другому місці в турнірній таблиці.