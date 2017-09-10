Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Динамо" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція
19:25, 10 вересня 2017Футбол
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У Києві проходить заключний матч 8-го туру УПЛ.
В Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги, в якому столичне "Динамо" приймає "Олександрію".
Зустрічаються команди з різних частин турнірної таблиці. У "Динамо" 16 очок і жодної поразки у попередніх шести матчах. В "Олександрії" тільки 4 пункти і досі жодної перемоги.
Київська команда вперше зіграє після відходу свого лідера Андрія Ярмоленка в дортмундську "Боруссію".
Матч "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться в Києві в 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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