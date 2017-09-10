Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Динамо" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

В Києві на НСК "Олімпійський" проходить заключний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги, в якому столичне "Динамо" приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди з різних частин турнірної таблиці. У "Динамо" 16 очок і жодної поразки у попередніх шести матчах. В "Олександрії" тільки 4 пункти і досі жодної перемоги.

Київська команда вперше зіграє після відходу свого лідера Андрія Ярмоленка в дортмундську "Боруссію".

Матч "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться в Києві в 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".