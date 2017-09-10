"Маріуполь" обіграв "Сталь" у поєдинку 8-го туру УПЛ

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся матч 8-го туру чемпіонату України у Прем'єр-лізі - "Сталь" - "Маріуполь". Маріупольська команда перемогла з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Єдиний гол, який став вирішальним у зустрічі, провів Сергій Вакуленко на 41-й хвилині, реалізувавши пенальті.

Якщо в першому таймі ініціативою володіли гості, то після перерви "Сталь" намагалася зрівняти рахунок, але безрезультатно.

"Маріуполь" набрав 11 очок і піднявся на 5-е місце. У "Сталі" залишилося 6 пунктів.