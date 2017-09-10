Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Карпати" - "Верес": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.

Львів'яни мають в своєму активі лише одну перемогу в попередніх семи поєдинках чемпіонату і знаходяться на 10-й сходинці. "Верес" наразі на 5-му місці в Прем'єр-лізі з 9-ма пунктами.

Матч "Карпати" - "Верес" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал "УНІАН".