Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Карпати" - "Верес": відео онлайн-трансляція
16:51, 10 вересня 2017Футбол
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У Львові проходить матч чергового туру УПЛ.
footboom.com
Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.
Львів'яни мають в своєму активі лише одну перемогу в попередніх семи поєдинках чемпіонату і знаходяться на 10-й сходинці. "Верес" наразі на 5-му місці в Прем'єр-лізі з 9-ма пунктами.
Матч "Карпати" - "Верес" розпочнеться у Львові о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал "УНІАН".
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