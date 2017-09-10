"Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні в рамках Прем'єр-ліги

У Кропивницькому місцева "Зірка" зіграла матч 8-го туру української Прем'єр-ліги проти одеського "Чорноморця". Гості здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у поєдинку провів капітан одеської команди Денис Васін на 36-й хвилині. Гольовий пас зробив Сергій Політило, а Васін точно пробив головою під поперечину.

"Зірка" в другому таймі намагалася вирівняти становище. Найреальніший момент був у лідера кропивничан Ігоря Загальського, однак його удар за хвилину до фінального свистка відбила штанга.

"Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні, набравши 4 очки в таблиці і зрівнявшись з іншим аутсайдером - "Олександрією". Примітно, що одесити проводили перший поєдинок під керівництвом нового тренера - Олега Дулуба.