Гравець "Ворскли" забив на 11-й секунді - найшвидший гол сезону (відео)

Півзахисник полтавської "Ворскли" Дмитро Кравченко відзначився голом у матчі з "Олімпіком" вже на 11-й секунді. Це найшвидший гол нинішнього сезону і один з найшвидших в історії чемпіонату України з футболу.

Швидше, ніж за 11 секунд, забивали раніше лише три футболісти в історії вищої ліги (Прем'єр-ліги), повідомляє УНІАН.

Рекорд - 8 секунд - належить Роману Яремчуку, який забив за "Олександрію" 30 жовтня 2016 року (матч "Ворскла" - "Олександрія").

Гол на 9-й секунді забив форвард "Чорноморця" Олександр Косирін 1 березня 2005 року ("Чорноморець" - "Металіст").

10 секунд на гол пішло у нападника "Шахтаря" Брандао 20 серпня 2005 року ("Металіст" - "Шахтар").