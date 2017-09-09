Гравець "Ворскли" забив на 11-й секунді - найшвидший гол сезону (відео)
22:17, 09 вересня 2017Футбол
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Швидше забивали лише три голи в історії української Прем'єр-ліги.
Гравець "Ворскли" забив гол на 11-й секунді / vorskla.com.ua
Півзахисник полтавської "Ворскли" Дмитро Кравченко відзначився голом у матчі з "Олімпіком" вже на 11-й секунді. Це найшвидший гол нинішнього сезону і один з найшвидших в історії чемпіонату України з футболу.
Швидше, ніж за 11 секунд, забивали раніше лише три футболісти в історії вищої ліги (Прем'єр-ліги), повідомляє УНІАН.
Рекорд - 8 секунд - належить Роману Яремчуку, який забив за "Олександрію" 30 жовтня 2016 року (матч "Ворскла" - "Олександрія").
Гол на 9-й секунді забив форвард "Чорноморця" Олександр Косирін 1 березня 2005 року ("Чорноморець" - "Металіст").
10 секунд на гол пішло у нападника "Шахтаря" Брандао 20 серпня 2005 року ("Металіст" - "Шахтар").
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