"Ворскла" зіграла внічию з "Олімпіком" і вийшла на друге місце в Прем'єр-лізі

У Полтаві відбувся поєдинок 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги - "Ворскла" приймала "Олімпік". Матч завершився нічиєю 1:1, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

"Ворскла" миттєво вийшла вперед. Дмитро Кравченко успішно замкнув передачу від Гегама Кадимяна, забивши у порожні ворота вже на 1-й хвилині гри.

На 27-й хвилині рахунок став рівним. Моха впевнено реалізував пенальті, який був призначений у ворота господарів. Нічийний результат зберігся до кінця зустрічі.

Відзначимо, що "Ворскла" після цієї гри хоча б на день, але все ж вийшла на друге місце турнірної таблиці. Завтра "Динамо" може зіштовхнути полтавчан з цієї позиції.