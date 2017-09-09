"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у матчі УПЛ

У Харкові відбувся поєдинок 8-го туру Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав луганську "Зорю" і переміг з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Номінальним господарям поля довелося відіграватися після того, як вже на 13-й хвилині Артем Громов забив за луганчан, відзначившись точним ударом з льоту з лінії штрафного. Це вже другий гол Громова в трьох матчах цього сезону.

Ще до перерви "гірники" зрівняли рахунок. На 32-й хвилині Срна подав у штрафний, і Кривцов зіграв на випередження.

У другому таймі "Шахтар" забив двічі. На 69-й хвилині Сергій Опанасенко зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Ісмаїлі. А на 89-й Бернард реалізував швидку контратаку господарів.

"Шахтар" набрав 21 очко і закріпився на вершині турнірної таблиці. "Зоря" - на 7-му місці з 8 очками.

Зазначимо, що на наступному тижні обидві команди проведуть перші матчі в рамках групових турнірів єврокубків - в Лізі чемпіонів ("Шахтар") і Лізі Європи ("Зоря").