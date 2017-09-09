Ярмоленко потрапив в число запасних "Боруссії" на матч з "Фрайбургом"
15:39, 09 вересня 2017Футбол
0
Сьогодні може відбутися дебют українця в бундеслізі.
facebook.com/BVB
Новачок дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко має можливість дебютувати за свою команду вже сьогодні.
Екс-гравець "Динамо" потрапив в число запасних "Боруссії" в виїзному матчі з "Фрайбургом". Про це повідомляє офіційний твіттер дортмундців.
Початок зустрічі "Фрайбург" - "Боруссія" Д - о 16.30 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter