Ярмоленко потрапив в число запасних "Боруссії" на матч з "Фрайбургом"

Новачок дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко має можливість дебютувати за свою команду вже сьогодні.

Екс-гравець "Динамо" потрапив в число запасних "Боруссії" в виїзному матчі з "Фрайбургом". Про це повідомляє офіційний твіттер дортмундців.

Початок зустрічі "Фрайбург" - "Боруссія" Д - о 16.30 за київським часом.