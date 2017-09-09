Берлінська "Герта" пропонує жінкам 50% знижки на квиток на унікальний матч

Сьогодні в чемпіонаті Німеччини з футболу (бундесліга) вперше відбудеться матч, на якому в якості головного арбітра буде працювати жінка. Поєдинок "Герта" - "Вердер" обслуговуватиме Бібіана Штайнхаус.

Прекрасна половина людства має можливість придбати квитки на цю гру в два рази дешевше.

"Герта" пропонує всім жінкам приєднатися до історичного моменту. Для цього берлінський клуб підготував на гру проти "Вердера" спеціальні "квитки Бібіани Штайнхаус", які продаються жінкам за півціни.

Щоправда, одна людина може придбати не більше двох квитків, а кількість замовлень обмежена числом 250, повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Штайнхаус обслуговувала матчі жіночих чемпіонатів Німеччини, працювала у фіналі жіночого турніру з футболу на Олімпіаді-2012. Сезон 2017/18 вона провела у другій бундеслізі, де була головним арбітром.