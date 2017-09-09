ФК "Маріуполь" може вимагати від "Динамо" письмові гарантії на матч у Києві

Віце-президент ФК «Маріуполь» Андрій Санін заявив, що після вчорашнього теракту в Києві маріупольський клуб, швидше за все, зажадає від «Динамо» письмових гарантій безпеки з проведення матчу команд у столиці, який повинен відбутися 2 грудня.

«Знову теракт у центрі Києва з людськими жертвами. Схоже, що після цього називати Маріуполь небезпечним містом навряд чи хтось зважиться, сумна пальма терористичної першості точно належить не нам. А ось з приводу безпеки «Маріуполя» під час перебування в столиці у мене вже виникають обґрунтовані сумніви.

Тому, посилаючись на прецедентне право і рішення прем'єр-ліги та ФФУ, ми, швидше за все, будемо наполягати на дзеркальному виконанні «Динамо» всіх тих вимог у галузі забезпечення безпеки, які в свій час висувалися перед нами. А саме:

- Надання письмових гарантій безпеки від ГУНП, СБУ та міської мерії.

- Супровід екіпажами дорожньої поліції клубного транспорту на території Київської області та міста Києва.

- Цілодобова охорона місць проживання футболістів і персоналу «Маріуполя» силами воєнізованої охорони або інших структур, що мають відповідну ліцензію.

- Завчасне надання актів готовності приймаючого стадіону і планів забезпечення безпеки, підписаних ГУНП, СБУ, мерією і т. д.

- Опція – надання оперативного зведення щодо ситуації в приймаючому місті з точки зору суспільної безпеки і рівня терористичних загроз», – написав Санін на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що матч 7-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» не відбувся через неявку київського клубу. При цьому кияни вимагали від суперника письмові гарантії безпеки для перебування команди в місті.