ФК "Маріуполь" може вимагати від "Динамо" письмові гарантії на матч у Києві
Маріупольський клуб хоче висунути аналогічні вимоги до киян після вчорашнього теракту.
Віце-президент ФК «Маріуполь» Андрій Санін заявив, що після вчорашнього теракту в Києві маріупольський клуб, швидше за все, зажадає від «Динамо» письмових гарантій безпеки з проведення матчу команд у столиці, який повинен відбутися 2 грудня.
«Знову теракт у центрі Києва з людськими жертвами. Схоже, що після цього називати Маріуполь небезпечним містом навряд чи хтось зважиться, сумна пальма терористичної першості точно належить не нам. А ось з приводу безпеки «Маріуполя» під час перебування в столиці у мене вже виникають обґрунтовані сумніви.
Тому, посилаючись на прецедентне право і рішення прем'єр-ліги та ФФУ, ми, швидше за все, будемо наполягати на дзеркальному виконанні «Динамо» всіх тих вимог у галузі забезпечення безпеки, які в свій час висувалися перед нами. А саме:
- Надання письмових гарантій безпеки від ГУНП, СБУ та міської мерії.
- Супровід екіпажами дорожньої поліції клубного транспорту на території Київської області та міста Києва.
- Цілодобова охорона місць проживання футболістів і персоналу «Маріуполя» силами воєнізованої охорони або інших структур, що мають відповідну ліцензію.
- Завчасне надання актів готовності приймаючого стадіону і планів забезпечення безпеки, підписаних ГУНП, СБУ, мерією і т. д.
- Опція – надання оперативного зведення щодо ситуації в приймаючому місті з точки зору суспільної безпеки і рівня терористичних загроз», – написав Санін на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що матч 7-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» не відбувся через неявку київського клубу. При цьому кияни вимагали від суперника письмові гарантії безпеки для перебування команди в місті.