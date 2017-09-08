Нападник збірної України Роман Зозуля став гравцем іспанського "Альбасете", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт підписаний строком на 1 сезон,

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Спортивний директор клубу Ніко Родрігес вітав появу Зозулі в команді, зазначаючи, що він грав на найвищому рівні в "Дніпрі" (зокрема, у фіналі Ліги Європи) і національній збірній України,

Як повідомляв УНІАН, Зозуля на початку сезону 2016/17 відправився в оренду з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", де його в штики зустріли фанати мадридської команди, які відомі своїми лівими поглядами.

Зозулю звинуватили в нацизмі, і підтримці української армії в бойових діях на Сході України.