Вихованець "Динамо" Мякушко став гравцем "Карпат"

17:14, 08 вересня 2017
Футбол
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Контракт із новачком розраховано на 2 роки. 

Мякушко підписав контракт терміном на 2 роки / fckarpaty.lviv.ua

Футбольний клуб «Карпати» (Львів) поповнив свій склад 24-річним екс-гравцем молодіжної збірної України Сергієм Мякушком, повідомляє Інформаційний центр ФК "Карпати".

Контракт із новачком розраховано на 2 роки. 

Попередньою командою талановитого футболіста була полтавська «Ворскла». 

Читайте також"Карпати" оголосили про перехід екс-гравця "Севільї"Мякушко народився 15 квітня 1993 року у Києві. Вихованець київського футболу. Перші футбольні кроки робив у столичних «Динамо» та «Атлеті».

У Прем’єр-лізі дебютував у складі київської «Оболоні» у липні 2011-го. 

Взимку 2013-го став гравцем київського «Динамо». У 2014-му був орендований ужгородською «Говерлою». У січні 2017-го Сергія орендувала полтавська «Ворскла».

Виступав за юнацьку та молодіжну збірні України.

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Теги: #Карпати новачок Мякушко