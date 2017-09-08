Гравець "Динамо" Рибалка про перехід в "Сівасспор": Я повернуся через рік, різким і швидким (відео)

Півзахисник київського "Динамо" Сергій Рибалка, який пішов в оренду в турецький клуб "Сівасспор", дав інтерв'ю FootballHub напередодні від'їзду.

«У мене все ще є контракт з «Динамо», я нікуди ще не пішов. Через рік я повернуся, а далі видно буде. Можливо, я добре себе проявлю і почну бути різким і швидким, яким зараз не є. Ігорю Суркісу можу сказати тільки спасибі. Було безліч моментів, в яких він мені допомагав. Я не прощаюся, я повернуся в «Динамо» рівно через рік», - зазначив Рибалка.