Гравець "Динамо" Рибалка про перехід в "Сівасспор": Я повернуся через рік, різким і швидким (відео)
16:12, 08 вересня 2017Футбол
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Футболіст дав інтерв'ю напередодні від'їзду в турецьку команду.
Сергій Рибалка сьогодні підписав контракт з турецькою командою терміном на 1 рік / 1927.kiev.ua
Півзахисник київського "Динамо" Сергій Рибалка, який пішов в оренду в турецький клуб "Сівасспор", дав інтерв'ю FootballHub напередодні від'їзду.
«У мене все ще є контракт з «Динамо», я нікуди ще не пішов. Через рік я повернуся, а далі видно буде. Можливо, я добре себе проявлю і почну бути різким і швидким, яким зараз не є. Ігорю Суркісу можу сказати тільки спасибі. Було безліч моментів, в яких він мені допомагав. Я не прощаюся, я повернуся в «Динамо» рівно через рік», - зазначив Рибалка.
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