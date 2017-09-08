Турецький "Сівасспор" підтвердив оренду півзахисника "Динамо" Рибалки
12:33, 08 вересня 2017Футбол
0
Орендна угода розрахована терміном на 1 рік.
Рибалка буде виступати в Туреччині рік на правах оренди / sivasspor.org.tr
Півзахисник Сергій Рибалка, права на якого належать київському «Динамо», відданий в оренду на рік в турецький «Сівасспор», повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Фінансові деталі угоди між клубами та особистого контракту з гравцем не розголошуються.
Рибалка дебютував за «Динамо» в 2011-му році і з тих пір провів за першу команду київського клубу 104 матчі, в яких забив 3 м'ячі і віддав 5 гольових передач. Також в активі футболіста 9 матчів у складі збірної України.
Контракт Рибалки з «Динамо» закінчується 31-го грудня 2018-го року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter