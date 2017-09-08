Турецький "Сівасспор" підтвердив оренду півзахисника "Динамо" Рибалки

Півзахисник Сергій Рибалка, права на якого належать київському «Динамо», відданий в оренду на рік в турецький «Сівасспор», повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Фінансові деталі угоди між клубами та особистого контракту з гравцем не розголошуються.

Рибалка дебютував за «Динамо» в 2011-му році і з тих пір провів за першу команду київського клубу 104 матчі, в яких забив 3 м'ячі і віддав 5 гольових передач. Також в активі футболіста 9 матчів у складі збірної України.

Контракт Рибалки з «Динамо» закінчується 31-го грудня 2018-го року.