Український легіонер АЄКа Чигринський переніс операцію і пропустить близько двох місяців
12:19, 08 вересня 2017Футбол
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Найближчим часом захисник буде працювати за індивідуальною програмою.
Чигринський пропустить ще два місяці в АЕК / SDNA.GR
Український легіонер АЄКа Дмитро Чигринський успішно переніс операцію на руці, повідомляє Sport.ua з посиланням на Gazzetta.gr.
Відновлення футболіста складе від 6 до 8 тижнів. Найближчим часом 30-річний захисник буде працювати за індивідуальною програмою.
Українець отримав травму ще в березні, після чого йому в руку була вміщена спеціальна пластина, яку тепер видалили.
Нагадаємо, Чигринський став гравцем АЄКа влітку 2016 року, перейшовши в грецьку команду на правах вільного агента.
Раніше повідомлялося, що терміни відновлення гравця будуть набагато менше.
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