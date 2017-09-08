Український легіонер АЄКа Чигринський переніс операцію і пропустить близько двох місяців

Український легіонер АЄКа Дмитро Чигринський успішно переніс операцію на руці, повідомляє Sport.ua з посиланням на Gazzetta.gr.

Відновлення футболіста складе від 6 до 8 тижнів. Найближчим часом 30-річний захисник буде працювати за індивідуальною програмою.

Українець отримав травму ще в березні, після чого йому в руку була вміщена спеціальна пластина, яку тепер видалили.

Нагадаємо, Чигринський став гравцем АЄКа влітку 2016 року, перейшовши в грецьку команду на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що терміни відновлення гравця будуть набагато менше.