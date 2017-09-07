Турецький клуб підписав гравця "Динамо" Рибалку - ЗМІ

Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка став гравцем турецького «Сівасспора». Про це повідомило турецьке видання Futbol Arena.

За інформацією джерела, клуб турецької Суперліги домовився з київським клубом про річну оренду гравця.

Трансферне вікно в Туреччині закривається 8 вересня.

Напередодні головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич заявив, що Рибалка не підходить під стиль гри його команди, тому він випав з основного складу.

"Рибалка недостатньо швидкий гравець для «Динамо». Він грає дуже багато на збереження м'яча, а ми вимагаємо іншого футболу і за темпом, і також в плані відбору від опорних півзахисників", - зазначив головний тренер "Динамо".