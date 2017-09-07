Турецький клуб підписав гравця "Динамо" Рибалку - ЗМІ
18:51, 07 вересня 2017Футбол
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За інформацією турецьких джерел, Сергій Рибалка йде в оренду в "Сівасспор".
Сергій Рибалка / 1927.kiev.ua
Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка став гравцем турецького «Сівасспора». Про це повідомило турецьке видання Futbol Arena.
За інформацією джерела, клуб турецької Суперліги домовився з київським клубом про річну оренду гравця.
Трансферне вікно в Туреччині закривається 8 вересня.
Напередодні головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич заявив, що Рибалка не підходить під стиль гри його команди, тому він випав з основного складу.
"Рибалка недостатньо швидкий гравець для «Динамо». Він грає дуже багато на збереження м'яча, а ми вимагаємо іншого футболу і за темпом, і також в плані відбору від опорних півзахисників", - зазначив головний тренер "Динамо".
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