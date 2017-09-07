Капітанська пов'язка "Манчестер Юнайтед" представлена в кольорах ЛГБТ-спільноти

17:11, 07 вересня 2017
Футбол
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Знаменитий клуб виступив за рівність та боротьбу з гомофобією.

Капітанська пов'язка

Англійський «Манчестер Юнайтед» виступив з підтримкою ЛГБТ-спільноти.

Капітанська пов'язка манкуніанців буде в кольорах веселкового прапора на знак солідарності з представниками секс-меншин, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Раніше з підтримкою геїв виступив хавбек «МЮ» Поль Погба. Французький півзахисник виступив із заявою у рамках кампанії УЄФА Respect. Мета програми - боротьба з расизмом, ксенофобією і гомофобією у футболі.

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Теги: #МЮ підтримав ЛГБТ#боротьба з гомофобією