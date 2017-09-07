Капітанська пов'язка "Манчестер Юнайтед" представлена в кольорах ЛГБТ-спільноти

Англійський «Манчестер Юнайтед» виступив з підтримкою ЛГБТ-спільноти.

Капітанська пов'язка манкуніанців буде в кольорах веселкового прапора на знак солідарності з представниками секс-меншин, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Раніше з підтримкою геїв виступив хавбек «МЮ» Поль Погба. Французький півзахисник виступив із заявою у рамках кампанії УЄФА Respect. Мета програми - боротьба з расизмом, ксенофобією і гомофобією у футболі.