Клуби англійської Прем'єр-ліги ухвалили рішення про скорочення літнього трансферного вікна

Клуби Англійської Прем'єр-ліги на загальних зборах ухвалили рішення скоротити терміни літнього трансферного вікна.

Відтепер всі переходи в Англії можна буде здійснювати лише до початку сезону, передає Daily Star.

Відзначимо, що зазвичай чемпіонат Англії стартує в першій половині серпня. За правилами, які діяли в цьому році, клуби могли здійснювати трансфери до 31 серпня.

Читайте такожПрезидент УЄФА підтримав ідею скорочення літнього трансферного вікнаЗа новою угодою, крайній термін укладення угод з гравцями переноситься на 17.00 в четвер перед початком сезону. Таким чином, Прем'єр-ліга підтвердила, що "вікно" наступного літа закриється 9 серпня (офіційний старт наступного сезону запланований на 10-11 серпня).

Скорочення термінів трансферного вікна зараз обговорюється і в інших футбольних лігах. Клуби не задоволені тим фактом, що футболіст, який почав сезон в одній команді, через кілька тижнів може піти в інший клуб.

Вчора на користь ідеї скорочення "вікна" також висловився президент УЄФА Александер Чеферін.