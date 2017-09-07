Тренер "Боруссії": Трансфер Ярмоленка - це був найкращий варіант для клубу

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Петер Бос вважає, що покупка екс-півзахисника "Динамо" Андрія Ярмоленка була найкращим варіантом для клубу.

Тренер відзначив, що Андрій ще не займався з командою, а виконував лише бігові вправи окремо від усіх. Бос також зазначив, що поки не знає, чи буде Ярмоленко грати у матчі з "Фрайбургом" у 3-му турі бундесліги.

Читайте такожЯрмоленко провів перше тренування в "Боруссії" (відео)«Андрій ще не працював разом з командою. Сьогодні він виконував лише бігову роботу, адже позавчора у нього був матч за збірну. Але ми все про нього знаємо. Всі гравці, які грали за збірні, повернулися в хорошому стані. Трансфер Ярмоленка - це був найкращий варіант для клубу», — зазначив Бос, повідомляє Youtube-канал "Боруссії".

"Ще не знаю, чи буде Ярмоленко грати у суботу. Поговорю з ним завтра. Але з ним точно все в порядку", - повідомив головний тренер "Джмелів".

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов в "Боруссію" з "Динамо" за 25 мільйонів євро.

Матч "Фрайбург" — "Боруссія" Д відбудеться в суботу, 9 вересня.