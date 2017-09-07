КДК ФФУ переніс ухвалення рішення по матчу Маріуполь — Динамо на 11 вересня

КДК ФФУ переніс розгляд справи по матчу 7-го туру УПЛ між Маріуполем і Динамо на 11 вересня, повідомляє Football24.ua.

Сьогодні на засіданні КДК ФФУ було розглянуто питання щодо матчу 7-го туру УПЛ між Маріуполем і Динамо, який не відбувся через неявку на гру київського клубу.

Як стало відомо Футбол 24 КДК запросив у ФК "Динамо" додаткові документи. Тому розгляд відповідного рішення перенесли на понеділок, 11 вересня.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили про те, що Динамо вже зарахували технічну поразку. Про що офіційно повинні були повідомити сьогодні.

Матч 7-го туру між «Маріуполем» і «Динамо» повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.