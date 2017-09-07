Легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард став тренером
15:50, 07 вересня 2017Футбол
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Відомий півзахисник очолив команду "Ліверпуля" серед 19-річних.
Стівен Джеррард очолив "Ліверпуль" (U-19) / liverpoolfc.com
Легендарний екс-гравець «Ліверпуля» Стівен Джеррард призначений тренером юнацької команди клубу серед 19-річних, повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".
Команда «Ліверпуля» візьме участь у найближчій Юнацькій лізі УЄФА, в якій зустрінеться в групі з московським «Спартаком», іспанською «Севільєю» і словенським «Марібором».
Перше серйозне випробування Джеррарада на посаді тренера відбудеться 26 вересня, коли юні англійці зіграють проти «Спартака» (U-19) в Москві.
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