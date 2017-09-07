Легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард став тренером

Легендарний екс-гравець «Ліверпуля» Стівен Джеррард призначений тренером юнацької команди клубу серед 19-річних, повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

Команда «Ліверпуля» візьме участь у найближчій Юнацькій лізі УЄФА, в якій зустрінеться в групі з московським «Спартаком», іспанською «Севільєю» і словенським «Марібором».

Перше серйозне випробування Джеррарада на посаді тренера відбудеться 26 вересня, коли юні англійці зіграють проти «Спартака» (U-19) в Москві.