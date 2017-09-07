Новий тренер "Чорноморця" Дулуб: Одеський клуб - один з кращих на території колишнього СРСР

За два тижні до свого 52-річчя Олег Анатолійович Дулуб став першим білоруським тренером, що очолив одеський "Чорноморець" і дав перше інтерв'ю в якості наставника офіційному сайту команди.

- Конкретні завдання поки не були озвучені, але зрозуміло, що потрібно зберегти прописку у вищому дивізіоні. Можу сказати, що в будь-якій команді, куди я приходив, ми прагнули грати в більш атакуючий футбол. Хоча навесні довелося пожертвувати цим, коли ми видали з «Карпатами» безпрограшну серію. Потрібно розуміти, що одна справа, коли ти вирішуєш завдання, перебуваючи у верхній частині таблиці, де більше простору для творчості, і інше, коли висиш над прірвою. Тут треба діяти потихеньку: взяв очко — добре, ще одне — відмінно, три — чудово. І вибиратися, - зазначив новий тренер.

Говорячи про те, чи відчуває він себе кризис-менеджером, у зв'язку з тим, що команда займає останнє місце в УПЛ, тренер зазначив: "Мені б не хотілося, щоб до мене прикріпився такий ярлик. Я творча людина. У мене завжди було багато ідей щодо побудови гри, з тактичної організації. У Білорусі ми поміняли систему фізпідготовки, повністю перейшовши на роботу з м'ячем. Подібна ситуація була в «Крумкачах», коли я їх прийняв. Все гранично просто. Перше, і найголовніше — потрібно змінити клімат в роздягальні. Поразки породжують натягнуті відносини між гравцями і в спілкуванні з тренером. Потрібно знайти лідерів всередині колективу або завести ззовні. Прийнявши «Карпати» в жовтні, нам доводилося грати з тими, хто був в наявності. Єдине, що можна було - намагатися знайти нові поєднання футболістів на полі. Зараз тільки початок вересня, знайти вільних агентів ще можна. Перший час нашого штабу краще постійно знаходиться на базі, не витрачати час на роз'їзди. За два тижні потрібно зробити те, на що в «Карпатах» у нас було три місяці. Розібратися з тим, що собою являють наявні гравці, постаратися підсилити склад. В якихось моментах доведеться бути жорстким, приймати непопулярні рішення. Інакше ніяк".

А говорячи про принципи формування тренерського штабу зазначив: "Очолюючи «Карпати», я наполягав, щоб у мене були помічники з місцевих фахівців. Тренерський штаб будь-якої миті може покинути клуб (раптом щось не задасться або запросять на підвищення), але після тебе не повинна залишатися випалена земля. Я знаю Грановського вже три роки. Коли виникло таке питання, я сказав, що мені потрібна людина, яка в курсі того, що відбувається всередині. Навіть якщо у нашого білоруського штабу щось не вийде, він все одно залишиться в структурі клубу, отримавши нові знання, які зможе застосувати в «Чорноморці».

Як повідомляв УНІАН, Дулуб став головним тренером одеської команди під час перерви в УПЛ, пов'язаної з іграми національної збірної.