Ярмоленко провів перше тренування в "Боруссії" (відео)
15:01, 07 вересня 2017Футбол
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Дебютувати в бундеслізі українець може вже в суботу.
Перший робочий день Андрія Ярмоленка в "Боруссії" / Groeger
Півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко прибув в розташування свого нового клубу.
27-річний футболіст сьогодні вдень вже провів перше тренування за німецьку команду. Про це повідомляє RuhrNachrichten.de.
У «Боруссії» заплановане ще одне тренувальне заняття, а вже післязавтра команда зіграє виїзний матч бундесліги з «Фрайбургом».
Die ersten Fotos und Autogramme von #BVB-Neuzugang Andrey #Yarmolenko. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/sxkfaH5Wi2— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 7 вересня 2017 р.
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