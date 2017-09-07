Ярмоленко провів перше тренування в "Боруссії" (відео)

Півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко прибув в розташування свого нового клубу.

27-річний футболіст сьогодні вдень вже провів перше тренування за німецьку команду. Про це повідомляє RuhrNachrichten.de.

У «Боруссії» заплановане ще одне тренувальне заняття, а вже післязавтра команда зіграє виїзний матч бундесліги з «Фрайбургом».