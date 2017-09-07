Ярмоленко провів перше тренування в "Боруссії" (відео)

15:01, 07 вересня 2017
Футбол
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Дебютувати в бундеслізі українець може вже в суботу.

Перший робочий день Андрія Ярмоленка в

Півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко прибув в розташування свого нового клубу.

27-річний футболіст сьогодні вдень вже провів перше тренування за німецьку команду. Про це повідомляє RuhrNachrichten.de.

У «Боруссії» заплановане ще одне тренувальне заняття, а вже післязавтра команда зіграє виїзний матч бундесліги з «Фрайбургом».

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