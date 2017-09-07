Ярмоленко зворушливо попрощався з "Динамо" (відео)
00:14, 07 вересня 2017Футбол
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Новачок дортмундської "Боруссії" попросив у клубі вихідний, щоб подякувати колишнім партнерам.
Андрій Ярмоленко попрощався з "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Андрій Ярмоленко, який в останні дні серпня підписав контракт з дортмундською "Боруссією", в середу попросив вихідний у свого нового клубу і приїхав на базу київського "Динамо", щоб попрощатися з колишніми партнерами, тренерами і персоналом команди, повідомив офіційний сайт "Динамо".
Це прощання зворушило Ярмоленка, однак він все-таки стримав емоції.
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