"Динамо" зарахують технічну поразку за неявку в Маріуполь - ЗМІ

Київському «Динамо» зарахують технічну поразку за неявку на матч з «Маріуполем», повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Офіційно про це буде оголошено завтра.

Читайте також"Маріуполь" поверне уболівальникам гроші за матч з "Динамо"За інформацією джерела, дане рішення вже прийнято, а в четвер буде затверджено вузьким колом членів Контрольно-дисциплінарного Комітету Федерації футболу України.

Разом з тим, напередодні з'явилася інформація про те, що «Динамо» запропонувало внести клопотання від УПЛ в комітет ФФУ, аби матч був проведений 20 вересня і «Динамо» не отримало технічну поразку.

Як повідомляв УНІАН, матч 7-го туру між «Маріуполем» і «Динамо» повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.