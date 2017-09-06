"Динамо" зарахують технічну поразку за неявку в Маріуполь - ЗМІ
Рішення по матчу «Маріуполь» - «Динамо» буде оголошено завтра на засіданні КДК ФФУ
Київському «Динамо» зарахують технічну поразку за неявку на матч з «Маріуполем», повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.
Офіційно про це буде оголошено завтра.
Читайте також"Маріуполь" поверне уболівальникам гроші за матч з "Динамо"За інформацією джерела, дане рішення вже прийнято, а в четвер буде затверджено вузьким колом членів Контрольно-дисциплінарного Комітету Федерації футболу України.
Разом з тим, напередодні з'явилася інформація про те, що «Динамо» запропонувало внести клопотання від УПЛ в комітет ФФУ, аби матч був проведений 20 вересня і «Динамо» не отримало технічну поразку.
Як повідомляв УНІАН, матч 7-го туру між «Маріуполем» і «Динамо» повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.