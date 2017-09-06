Тренер "Зорі" Вернидуб: "Наполі" команда високого класу, "Шахтарю" буде дуже непросто

Головний тренер «Зорі» поділився своєю думкою про найближчого суперника донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів - "Наполі", повідомляє terrikon.com.

На питання про те, що у "Шахтаря" після гри з луганською командою матч з "Наполі" в Лізі чемпіонів, де дуже сильний тренер-тактик Саррі і за рахунок чого "гірники" можуть взяти три очки у протистоянні з італійцями, Вернидуб відповів:

- Я думаю, що у "Шахтаря" тренерський штаб досить серйозної кваліфікації і врахує всі тактичні нюанси, добре розбере "Наполі" і буде робити все для того, щоб здобути позитивний результат. Наскільки це вийде - покаже гра. Так, суперник - сильний. "Наполі" - команда високого класу, в складі дуже кваліфіковані футболісти. Думаю, що "Шахтарю" буде дуже непросто.

Читайте такожКвитки на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі" надійшли у вільний продаж - від 100 гривеньА на питання про те, що в суботу збірна України відчувала підтримку харківських трибун у матчі проти Туреччини, тепер же на тому ж стадіоні "Шахтар" зіграє в Лізі чемпіонів і чи можуть "гірники" розраховувати на таку ж підтримку, зазначив:

- Складно сказати. "Шахтар", як і ми, сподіваємося, що і в Харкові, і у Львові прийде якомога більше глядачів, щоб підтримати команди в єврокубках. Все-таки, ми представляємо нашу країну в Європі і будемо боротися за ті бали, які дозволять більшій кількості наших клубів виступати в європейських турнірах.

Як добре «Шахтарю» вдасться розібрати «Наполі» і протиставити свої сильні сторони неаполітанської команди – буде зрозуміло вже 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Наполі» пройде в Харкові на ОСК «Металіст». Початок гри - 21.45.