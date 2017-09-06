У фінальну частину чемпіонату світу з футболу вийшли ще дві збірні

Збірні Південної Кореї і Саудівської Аравії приєдналися до числа країн-учасниць фінальної частини чемпіонату світу-2018 з футболу.

Вони посіли другі місця у фінальних групах А і В відповідно азіатського відбіркового турніру. Переможцями груп раніше достроково стали команди Ірану і Японії, які також виступлять на ЧС-2018.

У матчі 10-го туру групи A азійської кваліфікації збірна Південної Кореї в гостях зіграла внічию з рахунком 0:0 з командою Узбекистану. А Саудівська Аравія обіграла команду Японії - 1:0, повідомляє fifa.com.

Читайте такожЗбірна Бельгії стала першою у Європі, хто пробився на ЧС-2018 в РосіїТаким чином, збірні Південної Кореї і Саудівської Аравії завоювали путівки на чемпіонат світу в Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше на чемпіонат світу-2018 пробилися збірні Бразилії, Ірану, Японії, Мексики та Бельгії. Російська збірна виступить в якості господарів ЧС.