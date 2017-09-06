"Шахтар" представив першого суперника у Лізі чемпіонів - італійський "Наполі" (відео)

15:56, 06 вересня 2017
Футбол
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Гірники проведуть дебютний матч нинішнього сезону в найпрестижнішому єврокубку вже 13 вересня.

До матчу

У середу, 13 вересня, в Харкові відбудеться суперматч Ліги чемпіонів, в якому донецький «Шахтар» на ОСК «Металіст» зустрінеться з «Наполі».

Донецький "Шахтар" на своєму You-tube каналі виклав ролик представлення суперника з майбутнього матчу.

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Теги: #Шахтар - Наполі#представлення суперника Шахтаря в ЛЧ