"Шахтар" представив першого суперника у Лізі чемпіонів - італійський "Наполі" (відео)
15:56, 06 вересня 2017Футбол
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Гірники проведуть дебютний матч нинішнього сезону в найпрестижнішому єврокубку вже 13 вересня.
До матчу "Шахтар" - "Наполі" залишилося рівно тиждень / facebook.com/fcshakhtar
У середу, 13 вересня, в Харкові відбудеться суперматч Ліги чемпіонів, в якому донецький «Шахтар» на ОСК «Металіст» зустрінеться з «Наполі».
Донецький "Шахтар" на своєму You-tube каналі виклав ролик представлення суперника з майбутнього матчу.
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