Президент УЄФА підтримав ідею скорочення літнього трансферного вікна

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився за підтримку ідеї скорочення літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Times.

"Я в курсі, що йдуть серйозні дискусії з приводу скорочення літнього трансферного вікна в Європі. Я думаю, погано, коли гравці починають сезон в одному клубі, а до закриття трансферного вікна вже виступають за інший. Вікно не повинно бути таким довгим, і я підтримую його скорочення", - сказав Чеферін.

У багатьох європейських чемпіонатах трансферний період, як правило, завершується 31 серпня.

Раніше власники клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступили за скорочення трансферного вікна з наступного сезону. Ту ж ініціативу підтримала і більшість італійських клубів.