Екс-арбітр ФІФА: Порушення правил проти П'ятова не було (відео)

Збірна України у відбірковому поєдинку ЧС-2018 програла Ісландії (0:2). Суперечки викликав перший гол остров'ян, коли в боротьбі з суперником Пятов отримав удар в голову. Рефері Вільям Коллам зарахував взяття воріт.

На думку екс-арбітра ФІФА, відомого українського рефері Мирослава Ступара, порушення правил в тому епізоді не було.

"Порушення правил проти Пятова в момент першого голу не було. Андрій не грав на випередження. На випередження грав сьомий номер збірної Ісландії, який проштовхнув м'яч, а потім ногою зачепив воротаря збірної України. Арбітр знаходився поруч. Стиль суддівства Коллума не дозволив йому зафіксувати в цьому епізоді фол", - цитує Ступара ua-football.com.

Арбітр зустрічі впорався зі своїми обов'язками, вважає Ступар.

"Претензій до суддівства у команд не повинно бути. Учасники гри повинні були бути готовими до англійського стилю арбітражу. Вільям Коллам дозволяв жорстку боротьбу. І це те, до чого не звикли наші футболісти, тому що в Україні так не судять".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав епізод зі взяттям воріт спірним. Він, на його думку, вирішив результат усього матчу.