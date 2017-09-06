Екс-арбітр ФІФА: Порушення правил проти П'ятова не було (відео)

14:04, 06 вересня 2017
Футбол
13

На думку відомого в минулому рефері Мирослава Ступара, арбітр вірно зарахував гол у ворота збірної України.

Андрій П'ятов / football24.ua

Збірна України у відбірковому поєдинку ЧС-2018 програла Ісландії (0:2). Суперечки викликав перший гол остров'ян, коли в боротьбі з суперником Пятов отримав удар в голову. Рефері Вільям Коллам зарахував взяття воріт.

На думку екс-арбітра ФІФА, відомого українського рефері Мирослава Ступара, порушення правил в тому епізоді не було.

"Порушення правил проти Пятова в момент першого голу не було. Андрій не грав на випередження. На випередження грав сьомий номер збірної Ісландії, який проштовхнув м'яч, а потім ногою зачепив воротаря збірної України. Арбітр знаходився поруч. Стиль суддівства Коллума не дозволив йому зафіксувати в цьому епізоді фол", - цитує Ступара ua-football.com.

Арбітр зустрічі впорався зі своїми обов'язками, вважає Ступар.

"Претензій до суддівства у команд не повинно бути. Учасники гри повинні були бути готовими до англійського стилю арбітражу. Вільям Коллам дозволяв жорстку боротьбу. І це те, до чого не звикли наші футболісти, тому що в Україні так не судять".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав епізод зі взяттям воріт спірним. Він, на його думку, вирішив результат усього матчу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу
Теги: #матч Ісландія - Україна#Пятов гол від Ісландії