Українську збірну влаштовують лише дві перемоги в двох останніх матчах - розклад нашої групи
6 жовтня команда Андрія Шевченка проведе матч з Косово і 9 жовтня - з Хорватією.
Після вчорашніх матчів в групі I кваліфікації чемпіонату світу ситуація ще більше ускладнилася для нашої збірної. Чотири команди - Хорватія, Ісландія, Туреччина і Україна - претендують на вихід до фінальної частину ЧС. Крім того, кожна з чотирьох команд може посісти перше місце.
Нагадаємо, Хорватія та Ісландія розташувалися в таблиці попереду (16 очок), Україна і Туреччина — на відстані двох очок від них (по 14). Причому ми поступаємося команді Луческу лише за кількістю забитих голів, навіть різниця однакова, зазначає у своєму матеріалі сайт Команда 1.
Залишилося провести два тури.
06.10.2018
Хорватія — Фінляндія
Туреччина — Ісландія
Косово — Україна
09.10.2018
Україна — Хорватія
Фінляндія — Туреччина
Ісландія — Косово
Дві перемоги гарантують збірній України друге місце, а за певних обставин — і перше.
Українській збірній необхідно перемагати і Косово, і Хорватію, причому команду Косово - бажано з якомога більшим рахунком. Будь-які осічки конкурентів, само собою, додадуть шансів команді Андрія Шевченка.
Поразка чи нічия з Хорватією позбавлять Україну шансів (якщо тільки хорвати вдома не зуміють обіграти Фінляндію, а Ісландія — Косово).
Нагадаємо, що путівки на ЧС-2018 отримають переможці дев'яти груп, а вісім збірних, що посядуть другі місця, виступлять у раунді плей-офф.