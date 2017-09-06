Два гравця півзахисту збірної України пропустять наступний матч з Косово

Півзахисники збірної України Віктор Коваленко та Олександр Зінченко отримали жовті картки у матчі проти Ісландії.

Таким чином, вони пропустять зустріч проти збірної Косово через перебір попереджень.

Також, як повідомляє Трибуна, під загрозою дискваліфікації в наступному матчі будуть Іван Ордець, Тарас Степаненко, Артем Кравець, Руслан Ротань, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Володимир Шепелєв і Артем Бесєдін.