Два гравця півзахисту збірної України пропустять наступний матч з Косово
11:50, 06 вересня 2017Футбол
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Віктор Коваленко та Олександр Зінченко заробили дискваліфікації.
Віктор Коваленко та Олександр Зінченко пропустять матч з Косово / footclub.com.ua
Півзахисники збірної України Віктор Коваленко та Олександр Зінченко отримали жовті картки у матчі проти Ісландії.
Таким чином, вони пропустять зустріч проти збірної Косово через перебір попереджень.
Також, як повідомляє Трибуна, під загрозою дискваліфікації в наступному матчі будуть Іван Ордець, Тарас Степаненко, Артем Кравець, Руслан Ротань, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Володимир Шепелєв і Артем Бесєдін.
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