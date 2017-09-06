Луческу: Суддя помилився ненавмисно, не те, що в Харкові
Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу знову повернувся до теми суддівства в матчі з Україною.
На прес-конференції після переможного для збірної Туреччини матчу з Хорватією наставник турецької збірної Мірча Луческу знову порушив тему суддівства у харківському матчі з Україною, повідомляє Sporx.
На це його спровокував тренер хорватів Анте Чачіч, який побіжно згадав, що суддя зустрічі Туреччина - Хорватія Віктор Кашшаї в одному з епізодів міг би призначити пенальті у ворота турків.
«Віктор Кашшаї – один з кращих арбітрів в сучасному футболі, я б хотів, щоб він судив наш матч проти України. Я завжди кажу те, що думаю про суддівство того чи іншого матчу. Рефері правильно трактував всі епізоди в грі з Хорватією.
Так, він міг призначити пенальті у наші ворота, але його помилка була ненавмисною, не те, що в Харкові», – сказав Луческу.
Нагадаємо, після гри в Харкові Луческу поскаржився на роботу суддів, зазначивши, що ті неправильно зарахували два голи збірної України.
Угорський суддя Віктор Кашшаї добре відомий українським вболівальникам після Євро-2012, коли не зарахував гол "синьо-жовтих" у ворота збірної Англії.