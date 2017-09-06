Тренер збірної Ісландії: У моїх хлопців є характер

Хеймір Хадльгрімссон / dynamo.kiev.ua

Головний тренер збірної Ісландії Хеймір Хадльгрімссон прокоментував результат матчу з Україною у рамках 8-го туру відбору на чемпіонат світу-2018, в якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

«Ця гра показала, що у моїх хлопців є характер. Такі матчі роблять їх сильнішими. Ми були незадоволені своєю грою проти Фінляндії, проте сьогодні змогли виправитися і добути потрібний нам результат», — цитує Хадльгрімссона портал mbl.is.

«Україна почала матч краще за нас, і це не здивувало. Ми знали про сильні сторони суперника і знали, що в цьому матчі не буде багато голів і моментів. Для нас було важливо не пропустити».

«В України сильні фланги. Звідти їх футболісти люблять зміщуватися в центр, тому нам було важливо перекрити всі зони».

Нагадаємо, що завдяки перемозі збірна Ісландії повернулася на 2-е місце і має у своєму активі 16 очок (як і у лідерів групи хорватів). У збірної України 14 пунктів, як і в команди Туреччини.