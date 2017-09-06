Шевченко після поразки від Ісландії: Спірний момент вирішив долю матчу

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Ісландії в рамках 8 туру відбору ЧС-2018, повідомляє Футбол 24.

"Перший пропущений м'яч був найважливішим моментом у поєдинку. Команда добре контролювала гру, однак після пропущеного голу, на початку другого тайму ми відходили 10 хвилин. Незважаючи на це, створювали моменти. По першому голу – треба подивитися момент, не збираюся суддям говорити ні про що. Нам забили м'яч зі спірного моменту, його треба подивитися".

Також Шевченко прокоментував склад на гру.

"Хлопці в матчі з Туреччиною витратили багато зусиль. Був довгий переліт. Випустив нових футболістів. Ракицький готувався до гри. Вважали за потрібне поставити його, знаючи, що буде більший контроль м'яча. Дві зустрічі поспіль грати складно - особливо тим, хто не грає в клубах. Я знав про це, але у нас немає замін. Якісь позиції, особливо у другому таймі, випали.

З точки зору результату, ми програли, з точки зору гри – ні в якому разі! Спірний момент вирішив результат матчу. З Ісландією дуже важко грати. Команда силова, з високими потужними гравцями".

Відзначив Шевченко і гру окремих футболістів.

"Малиновський провів непоганий матч. Степаненко в кінці матчу втомився. Хотіли випустити більш технічних гравців, які могли б знайти простір між лініями. Моменти створювалися, але не було реалізації".