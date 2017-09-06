Шевченко після поразки від Ісландії: Спірний момент вирішив долю матчу
На думку головного тренера збірної України, його команда після першого пропущеного м'яча довго не могла прийти до тями.
Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Ісландії в рамках 8 туру відбору ЧС-2018, повідомляє Футбол 24.
"Перший пропущений м'яч був найважливішим моментом у поєдинку. Команда добре контролювала гру, однак після пропущеного голу, на початку другого тайму ми відходили 10 хвилин. Незважаючи на це, створювали моменти. По першому голу – треба подивитися момент, не збираюся суддям говорити ні про що. Нам забили м'яч зі спірного моменту, його треба подивитися".
Також Шевченко прокоментував склад на гру.
"Хлопці в матчі з Туреччиною витратили багато зусиль. Був довгий переліт. Випустив нових футболістів. Ракицький готувався до гри. Вважали за потрібне поставити його, знаючи, що буде більший контроль м'яча. Дві зустрічі поспіль грати складно - особливо тим, хто не грає в клубах. Я знав про це, але у нас немає замін. Якісь позиції, особливо у другому таймі, випали.
З точки зору результату, ми програли, з точки зору гри – ні в якому разі! Спірний момент вирішив результат матчу. З Ісландією дуже важко грати. Команда силова, з високими потужними гравцями".
Відзначив Шевченко і гру окремих футболістів.
"Малиновський провів непоганий матч. Степаненко в кінці матчу втомився. Хотіли випустити більш технічних гравців, які могли б знайти простір між лініями. Моменти створювалися, але не було реалізації".