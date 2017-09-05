Команда Луческу обіграла Хорватію і до межі закрутила інтригу у відборі ЧС-2018 (результати всіх матчів)
23:47, 05 вересня 2017Футбол
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Іспанці познущалися над збірною Ліхтенштейну - 8:0.
Турки здобули першу перемогу при Луческу / Reuters
У Європі завершилися всі матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, повідомляє uefa.com.
Українських уболівальників цікавила дуель у поєдинку Туреччина - Хорватія. Підопічні Луческу реабілітувалися за матч у Харкові і домоглися успіху в поєдинку з лідерами групи. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Дженк Тосун.
Як повідомляв УНІАН, збірна України в Рейк'явіку програла команді Ісландії - 0:2.
Чемпіонат світу-2018
Кваліфікація
5 вересня
Ірландія - Сербія - 0:1
Австрія - Грузія - 1:1
Італія - Ізраїль - 1:0
Ісландія - УКРАЇНА - 2:0
Молдова - Уельс - 0:2
Македонія - Албанія - 1:1
Туреччина - Хорватія - 1:0
Косово - Фінляндія - 0:1
Ліхтенштейн - Іспанія - 0:8
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