Команда Луческу обіграла Хорватію і до межі закрутила інтригу у відборі ЧС-2018 (результати всіх матчів)

Іспанці познущалися над збірною Ліхтенштейну - 8:0.

У Європі завершилися всі матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, повідомляє uefa.com. Українських уболівальників цікавила дуель у поєдинку Туреччина - Хорватія. Підопічні Луческу реабілітувалися за матч у Харкові і домоглися успіху в поєдинку з лідерами групи. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Дженк Тосун. Як повідомляв УНІАН, збірна України в Рейк'явіку програла команді Ісландії - 0:2. Чемпіонат світу-2018 Кваліфікація 5 вересня Ірландія - Сербія - 0:1 Австрія - Грузія - 1:1 Італія - Ізраїль - 1:0 Ісландія - УКРАЇНА - 2:0 Молдова - Уельс - 0:2 Македонія - Албанія - 1:1 Туреччина - Хорватія - 1:0 Косово - Фінляндія - 0:1 Ліхтенштейн - Іспанія - 0:8

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