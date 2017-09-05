Збірна Ісландії обіграла Україну в матчі відбіркового турніру ЧС-2018
Гра в Рейк'явіку завершилася з рахунком 2:0.
У Рейк'явіку завершився матч 8-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії обіграла команду України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша команда мала невелику перевагу в першому таймі, але не зуміла реалізувати її. А після перерви головним героєм став Гільфі Сігурдссон, який створив дубль на 47-й і 66-й хвилинах.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.
Таким чином, збірна України знову відкотилася вниз у турнірній таблиці Групи І. У паралельних матчах команда Туреччини обіграла збірну Хорватії (1:0), а Косово на своєму полі програло Фінляндії (0:1).
Група І:
Хорватія - 16
Ісландія - 16
Україна - 14
Туреччина - 14
Фінляндія - 7
Косово - 1