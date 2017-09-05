Молодіжна збірна України здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2019 (U-21)

21:11, 05 вересня 2017
Футбол
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Українці забили шість м'ячів у ворота Андорри.

Українська

У Андорра-ла-Велья молодіжна збірна України з футболу провела матч відбіркового етапу чемпіонату Європи-2019. Суперником була збірна Андорри, яку молоді українські футболісти розгромили з рахунком 6:0.

Дублем відзначився Іван Зотько (37, 88 хвилини), по голу провели Станіслав Біленький (29), Мар'ян Мисик (43), Олександр Пихальонок (58) та Андрій Борячук (86).

Це другий поєдинок молодіжної збірної України в цьому відборі. У першому матчі - 1 вересня - наші футболісти розійшлися миром з Латвією (1:1).

Зазначимо, що суперниками "синьо-жовтих" по групі також є збірні Англії, Голландії та Шотландії.

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Теги: #молодіжна збірна України з футболу#кваліфікація Євро-2019 (U-21)