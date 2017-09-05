Збірна України зіграє проти Ісландії в жовтому

На традиційній передматчевій нараді, яка відбулася перед поєдинком відбору на ЧС-2018 між збірними Ісландії та України, представники обох команд в присутності представника УЄФА визначилися з кольорами ігрової форми, в якій футболісти вийдуть на поле.

Було вирішено, що українці вийдуть на поле у жовтій формі, господарі — у синій.

Нагадаємо, що в тій же жовтій формі українці обіграли минулої суботи турецьку дружину.

Зустріч відбудеться сьогодні у Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр». Початок матчу заплановано на 21:45 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено 38-річного рефері з Шотландії Вільяма Коллама.